POL-FR: Weil am Rhein: Pkw in der Friedrichstraße aufgebrochen

Freiburg (ots) - Ein mutmaßlich alkoholisierter Fahrgast hat am Samstag, 26.11.2022, gegen 17:50 Uhr, in Waldshut-Tiengen in einem Linienbus den Busfahrer attackiert. Der Fahrgast war bei einem Halt in Tiengen aufgrund seines aggressiven und lautstarken Auftretens gegenüber dem Busfahrer des Busses verwiesen worden. Der Tatverdächtige soll dann dem Busfahrer einen Faustschlag versetzt haben und ihn auch beleidigt ...

