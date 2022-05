Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Sternstunde" für die Polizei

Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach)

Was ist denn heute in Meisenheim los? So mancher Passant bekam am Mittwochmorgen große Augen, als ein Polizeifahrzeug nach dem anderen durch die Altstadt fuhr und sich einen Parkplatz auf dem Marktplatz suchte. Immer mehr Polizisten stiegen aus und liefen zu Fuß in Richtung Obergasse. Auch aus der Lindenallee und Amtsgasse kamen immer mehr Uniformierte hinzu.

"So etwas sieht man ja sonst nur, wenn etwas Schlimmes passiert ist", meinte eine Augenzeugin. Aber das polizeiliche Großaufgebot war nicht etwa wegen eines Einsatzes in der Glanstadt, sondern vielmehr wegen eines freudigen Ereignisses: Bei der rheinland-pfälzischen Polizei ist der Verfassungstag traditionell auch der Tag, an dem die Leistungen und das Engagement von Beamtinnen und Beamten mit einem weiteren "Stern" auf der Schulterklappe gewürdigt werden - soll heißen: Beförderungstag.

Für alle Dienststellen im Bereich der Polizeidirektion Kaiserslautern fanden die Feierlichkeiten in diesem Jahr im Meisenheimer Gemeindehaus statt, und Polizeidirektor Ralf Klein freute sich bei der Begrüßung über den "würdigen Rahmen für diesen besonderen Tag".

Insgesamt 38 Urkunden konnte Ralf Klein aushändigen, wobei es insbesondere um Beförderungen vom Kommissar zum Oberkommissar sowie vom Oberkommissar zum Hauptkommissar ging. Mit dabei war aber auch ein Beamter, der von der Bundespolizei zur Landespolizei gewechselt war und heute vom Polizeihauptmeister zum Polizeikommissar befördert wurde.

Sieben weitere Beamtinnen und Beamte aus den Reihen der Polizeidirektion hatten bereits am frühen Morgen im Präsidium in Kaiserslautern von Polizeipräsident Michael Denne ihre Beförderungsurkunde erhalten. Sie waren aber natürlich in Meisenheim auch noch einmal dabei, um dort die Glückwünsche ihrer Vorgesetzten und Kollegen in Empfang zu nehmen.

Ein Stuhl blieb bei der Veranstaltung im Gemeindehaus allerdings leer: Er war für Alexander Klos gedacht, der am 31. Januar während eines Einsatzes in der Nähe von Ulmet getötet worden war. Auch er hätte heute seinen "zweiten Stern", das heißt die Beförderung zum Polizeioberkommissar erhalten. Zum Gedenken an "Alex" und Yasmin Bux, die ebenfalls bei dem Einsatz getötet wurde, gab es eine Schweigeminute. |cri

