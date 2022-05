Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lkw umgekippt - Autobahn für mehrere Stunden gesperrt

Nach ersten Ermittlungen dürfte Übermüdung des Lkw-Fahrers unfallursächlich für einen Verkehrsunfall in den gestrigen Nachmittagsstunden auf der A 63 in Höhe Börrstadt gewesen sein. Ein Lkw mit Sattelauflieger geriet ins Schleudern und stürzte anschließend auf die linke Seite, so dass beide Fahrstreifen in Fahrtrichtung Kaiserslautern blockiert waren. Glücklicherweise war am Verkehrsunfall kein weiteres Fahrzeug beteiligt. Der 47-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins nahegelegene Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Bergung war die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern für mehrere Stunden gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Autobahnmeisterei eingerichtet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. |PASt

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell