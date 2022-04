POL-HSK: Verkehrsunfall auf der Hauptstraße

Arnsberg (ots) - In der Werler Straße brachen unbekannte Täter in eine Wohnung ein. Am Mittwoch durchwühlten sie zwischen 07.40 Uhr und 17.30 Uhr die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Sebastian Held Telefon: 0291 / 90 20 - 1141 E-Mail: ...

