Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Geldautomatensprengung

Arnsberg (ots)

Drei unbekannte Täter machten sich in der Nacht zum Mittwoch an einem Geldautomaten an der Voßwinkeler Straße zu schaffen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand machte das Trio Beute. Zeugen riefen gegen 03.35 Uhr den Polizeiruf 110. Sie hatten zwei Explosionen aus dem Bereich der Bankfiliale gehört. Bei der Nachschau sahen sie zwei Personen in der Bank. Eine weitere Person saß in einem tiefergelegtem, dunklen Golf GTI mit verdunkelten Scheiben und HSK-Kennzeichen vor der Bank. Als ein Zeuge einen der Täter ansprach, schrie dieser den Zeugen an und warf eine Metallstange in seine Richtung. Die Täter entfernten sich mit dem Auto in Richtung Neheim. Trotz der direkt eingeleiteten Fahndung, mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, gelang dem Trio die Flucht. Laut Zeugen trugen die Täter Sturmhauben. Sie waren männlich, zwischen 20 und 45 Jahre alt, dunkel gekleidet und haben sich in einer osteuropäischen Sprache unterhalten.

Nach ersten Erkenntnissen wurden die Kennzeichen in der Nacht zu Mittwoch in der Echthauser Straße von einem PKW entwendet. Wem sind in der Tatnacht oder in den Tagen zuvor im Bereich der Voßwinkler Straße und Echthauser Straße verdächtige Personen aufgefallen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Auto geben? Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Personen wurden durch die Explosionen nicht verletzt. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden. Aktuell wird davon ausgegangen, dass die Täter Festsprengstoff verwendet haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell