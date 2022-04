POL-HSK: Unfallflucht

Sundern (ots) - Am Freitag gegen 20 Uhr kontrollierten die Beamten ein Fahrzeug auf der Straße "Auf der Platte". Im Inneren konnten Drogen aufgefunden werden. Da sich der Verdacht des Drogenhandels gegen einen der drei Insassen des Autos erhärtete, wurde die Wohnung des Sunderners durchsucht. Hierbei konnten nicht geringe Mengen an Amphetamin, Haschisch, LSD und weitere Utensilien zum Drogenverkauf bei dem 26-Jährigen sichergestellt werden. In der Wohnung trafen die ...

