Freiwillige Feuerwehr Celle

FW Celle: Entstehungsbrand in Altencelle

Celle (ots)

Am Sonntag um 16:55 Uhr wurde die Feuerwehr Celle zu einem gemeldeten Schwelbrand in einer Küche in die Straße "Am Kriegersteg" in Altencelle alarmiert.

Bei Eintreffen der Ortsfeuerwehr Altencelle konnte schnell Entwarnung gegeben werden. In der betroffenen Küche war es zu einer leichten Rauchentwicklung im Backofen gekommen. Dieser wurde durch die Feuerwehr kontrolliert. Im Anschluss wurde die Wohnung belüftet. Ein weiterer Einsatz war nicht erforderlich.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Altencelle und Celle-Hauptwache, der Rettungsdienst des Landkreises Celle und die Polizei.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Celle, übermittelt durch news aktuell