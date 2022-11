POL-FR: Freiburg: Vermißtenfahndung

Freiburg (ots) - Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr in Kleinkems am Dienstag, 29.11.2022, gegen 00.35 Uhr, die Rheinstraße und fuhr wohl ungebremst auf ein am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der geparkte Pkw mehrere Meter nach vorne geschoben. Es wurde niemand verletzt. Ein Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte ...

mehr