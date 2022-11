Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: B3 bei Wöllstadt: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Friedberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen kollidierten im Begegnungsverkehr auf der B3 bei Wöllstadt zwei Fahrzeuge miteinander. Eine Person wurde dabei verletzt. Die Bundesstraße musste zwischen Okarben und dem Abzweig zur L3204 in Richtung Rodheim zeitweise voll gesperrt werden. Gegen 5.45 Uhr war die aus Friedberg stammende, 28-jährige Fahrerin eines roten Hyundai unterwegs in Richtung Okarben; ein 37 Jahre alter Mann aus Karben am Steuer eines schwarzen Mercedes fuhr zeitgleich in die Gegenrichtung.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll die Hyundai-Fahrerin kurz vor der Abfahrt zum Überholen mehrerer vor ihr fahrender PKW angesetzt haben und dabei mit dem auf der Gegenfahrbahn entgegenkommenden Benz zusammengestoßen sein. Die 28-jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der 37-Jährige blieb offenbar unverletzt. Im Rahmen des Unfallgeschehens war auch an einem überholten, schwarzen Opel Schäden entstanden.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme und anschließender Aufräumarbeiten konnte die Fahrbahn gegen 8.15 Uhr schließlich wieder freigegeben werden. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 25.000 Euro.

