POL-WE: Einbruch im Hirtenpfad + E-Bike gestohlen + Ungebetene Gäste überrascht + Uhren und Schmuck erbeutet + Trickdieb geht leer aus + Auf regennasser Fahrbahn Kontrolle verloren

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 16.11.2022

Friedberg: Einbruch im Hirtenpfad

In ein Reihenhaus im Friedberger Hirtenpfad stiegen Einbrecher im Verlaufe des Dienstagabends. Die Kriminellen hebelten zwischen 17.30 Uhr und 22 Uhr mit einiger Gewalt eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute (Bargeld und mehrere goldene Münzen), offenbar unerkannt. Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Butzbach: E-Bike gestohlen

Ein in einem Gartenschuppen abgestelltes, graues E-Bike von Trek stahlen Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Eduard-Otto-Straße. Bei diesem handelt es sich um ein etwa 2.000 Euro teures "Powerfly" mitsamt Ladegerät. Nach bisherigem Kenntnisstand lässt war es zwischen 21 Uhr am Montag und 8.15 Uhr am Dienstagmorgen. Hinweise erbittet die Polizei in Butzbach unter Tel. 06033/70430.

Wölfersheim: Ungebetene Gäste überrascht

Als sie am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr zurück nach Hause kamen, ertappten die Bewohner am Dienstagabend zwei Einbrecher in ihrer Erdgeschosswohnung in der Licher Straße im Ortsteil Berstadt.

Die beiden unbekannten flüchteten daraufhin Hals über Kopf durch die zuvor aufgehebelte Terrassentür. Einer der beiden Kriminellen wird beschrieben als 183 bis 190 cm großer Mann mit auffallend rundlichem Gesicht, kurzrasierten, dunklen und grau melierten Haaren sowie schwarzer Jacke. Er soll zu seinem Komplizen in einer nicht genauer bezeichneten, ausländischen Sprache gesprochen haben.

Die Wetterauer Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Wem waren in der Nähe des Tatortes zuvor verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hatte jemand den Einbruch beobachtet? Wem sind die beiden Unbekannten auf ihrer Flucht begegnet?

Wölfersheim: Uhren und Schmuck erbeutet

Durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten am Dienstagabend Einbrecher in Berstadt in ein Einfamilienhaus im Markwaldweg. Die Kriminellen durchsuchten im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 21 Uhr die Räumlichkeiten und stahlen Armbanduhren sowie anderen Schmuck. Die Wetterauer Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010

Butzbach: Trickdieb geht leer aus

In der Butzbacher Krachbaumgasse kam es am Montagvormittag zu einem versuchten Trickdiebstahl. Gegen 10 Uhr hatte ein als etwa 180 cm großer und schlanker Mann mit kurzen, schwarzen Haaren im Alter von etwa 35 Jahren eine 68-jährige Fußgängerin an der Ecke zur Hugelherrenstraße angesprochen und darum gebeten, sich Geld zu wechseln. Als die Geschädigte ihr Geldbörse herausholte soll der Dieb dann blitzschnell nach den Geldscheinen (etwa 250EUR) gegriffen haben. Reflexartig gelang es der Seniorin, dem Täter die Scheine wieder zu entreißen, woraufhin dieser zu Fuß in Richtung Wetzlarer Straße flüchtete. Möglicherweise hatten andere Passanten das Geschehen mitbekommen und können nun zur Aufklärung beitragen. Die Wetterauer Kriminalpolizei bittet daher etwaige Zeugen, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlerin in Verbindung zu setzen.

A45 bei Wölfersheim: Auf regennasser Fahrbahn Kontrolle verloren

Zwischen den Anschlussstellen Wölfersheim und Florstadt verlor am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr der Fahrer eines BMW aufgrund regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto. Der schwarze 5er schleuderte daraufhin nach links gegen die Mittelschutzplanke und zurück, wo er in die rechts neben der Fahrbahn befindliche Außenschutzplanke krachte. Der 34-jährige Fahrzeugführer wurde dabei verletzt, sodass hinzugerufene Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Durch das Überfahren herumliegender Trümmerteile entstanden zudem Schäden an einem nachfolgenden Toyota. Der völlig demolierte BMW musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden aktuell auf etwa 34.000 Euro.

