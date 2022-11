Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: KORRIGIERTE MELDUNG: Nach Unfallflucht - Ermittler suchen beschädigten Mercedes Kombi

Friedberg (ots)

Die zuvor übersandte Meldung enthielt einen Fehler. Die Ermittler bitten um Hinweise auf einen beschädigten, weißen Mercedes Kombi, nicht auf einen weißen Mercedes Citan.

Anbei der aktualisierte Text:

+++

Rosbach v.d.H. : Nach Unfallflucht - Ermittler suchen beschädigten Mercedes Kombi

Der Fahrer eines weißen Mercedes Kombi verursachte am Donnerstagabend (10.11.2022) in der Nieder-Wöllstädter Straße im Ortsteil Rodheim einige Tausend Euro Schaden an einem in Höhe der Hausnummer 22 parkenden, ebenfalls weißen, Mercedes Citan (Kastenwagen). Mehrere Passanten hatten beobachtet, wie der Kombi gegen 19.20 Uhr das am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellte Auto an der Fahrerseite streifte und, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, dann in Richtung Wirrweg davonfuhr.

Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um weitere Hinweise unter Tel. 06031/6010. Hatten weitere Personen das Geschehen beobachtet? Konnte jemand das Kennzeichen des flüchtigen Autos abgelesen? Wo ist seither ein weißer Mercedes Kombi aufgefallen, dessen Beifahrerseite deutliche Beschädigungen, vermutlich in einer Höhe von etwa 37 bis 74 cm sowie am rechten Außenspiegel aufweist?

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell