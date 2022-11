Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Radfahrer stürzt im Kreisverkehr + Hauswand touchiert - rotes Fahrzeug mit Beschädigungen gesucht + Kollision im Kreuzungsbereich - Polizei sucht beschädigten, weißen Corsa

Weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 10.11.2022

Bad Nauheim: Radfahrer stürzt im Kreisverkehr

Am Montagmorgen stürzte im Kreisverkehr an der Esso-Tankstelle (Friedberger - Schwalheimer Straße) ein Radfahrer. Offensichtlich hatte den 32-Jährigen ein in den Kreisverkehr einfahrender Taxifahrer übersehen und ihm die Vorfahrt genommen. Der Biker konnte durch starkes Abbremsen eine Kollision zwar vermeiden, kam dabei jedoch zu Fall. Das Taxi hatte daraufhin kurz angehalten, war dann jedoch weggefahren. Der Radfahrer blieb nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt; das Fahrrad trug jedoch Schäden davon. Die Polizei in Friedberg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise auf das beteiligte Taxi sowie dessen Fahrer unter Tel. 06031/6010.

Reichelsheim: Hauswand touchiert - rotes Fahrzeug mit Beschädigungen gesucht

Knapp 1.000 Euro Schaden an einer Hauswand in der Erbsengasse verursachte ein momentan noch unbekannter Verkehrsteilnehmer im Zeitraum von Samstag, 22.10., 4 Uhr bis Samstag, 5.11., 15 Uhr. Die Polizei sicherte vor Ort in einer Höhe von 57 bis 62 cm sowie 67 bis 68 cm rote Lackspuren am Putz. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass diese der Lackierung des verursachenden Fahrzeuges entsprechen. Hinweise erbitten die Unfallfluchtermittler der Friedberger Polizei unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Kollision im Kreuzungsbereich - Polizei sucht beschädigten, weißen Corsa

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Sonntagabend in der Friedensstraße Ecke Im Krämer bittet die Polizei um Hinweise auf ein am Unfall beteiligtes Fahrzeuge. Gegen 20.20 Uhr war die Fahrerin eines roten Smart auf der Straße "Im Krämer" unterwegs in Richtung Friedensstraße. Im Kreuzungsbereich krachte ein weißer Opel Corsa, welcher auf der Friedensstraße in Richtung Mainzer-Tor-Weg unterwegs war, in die rechte Seite des Kleinwagens. Der Smart schleuderte in eine Grundstückshecke und kam dort zum Stehen. Als die Smart-Fahrerin äußerte, die Polizei verständigen zu wollen, soll der als etwa 25 bis 30 Jahre alte Corsa-fahrer mit dunklen, kurzen Haaren und Bluejeans das am Boden liegende Frontkennzeichen des Opel aufgehoben haben und davon gefahren sein. Den Angaben zufolge sprach dieser nur gebrochen Deutsch. Die Smartfahrerin blieb unverletzt; der an ihrem Fahrzeug entstandene Sachschaden beträgt jedoch mehrere Tausend Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter Tel. 06031/6010 um Hinweise möglicher Zeugen hinsichtlich des beschädigten Opels sowie dessen Fahrers.

