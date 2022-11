Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Erst gestohlen - dann angesteckt + Ordnungspolizisten angegriffen - Zeugen gesucht!

Friedberg (ots)

weitere Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 09.11.2022

+++

Nidda: Erst gestohlen - dann angesteckt

Am Dienstag, 01.11.2022 stahlen Diebe zwischen 18 Uhr und 18:15 Uhr vom Parkplatz des Norma Einkaufsmarktes Am Langen Steg einen rot schwarzen Motorroller der Marke Peugeot, Modell "K1". Der Halter des etwa 1.500 Euro teuren Zweirades, an welchem das Versicherungskennzeichen "677-AKN" angebracht war, befand sich währenddessen im Geschäft. In der Nacht zu Sonntag (06.11.2022) schließlich wurde der Roller gegen 01.10 Uhr in Höhe des Flutgrabens in der Gymnasiumstraße aufgefunden. Unbekannte hatten diesen in Brand gesetzt.

Nun ermittelt die Wetterauer Kriminalpolizei wegen Diebstahls sowie Brandstiftung. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben hinsichtlich der beiden Taten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden. Wo ist der genannte Roller seit der Entwendung am 01.11.22 aufgefallen?

+++

Friedberg: Ordnungspolizisten angegriffen - Zeugen gesucht!

Von einem uneinsichtigen Verkehrsteilnehmer beleidigt, bedroht und angegriffen wurde am Dienstagnachmittag (08.11.2022) gegen 15:20 Uhr am Goetheplatz ein Mitarbeiter des Friedberger Ordnungsamtes. Der Ordnungspolizist bemerkte, wie ein unbekannter Fahrzeugführer seinen VW Golf, an dem Hamburger Kennzeichen angebracht waren, im absoluten Halteverbot abstellte und in Richtung Kaiserstraße davonlief.

Kurz darauf kam der Mann schimpfend zurück zum parkenden Auto und beschimpfte den Geschädigten, der gerade dabei war, den genannten Verstoß zu ahnden. Wutentbrannt soll der Beschuldigte mit dem PKW losgefahren sein, wobei er den Geschädigten mit dem Außenspiegel streifte und ihm dann die Fahrertür gegen das Schienbein stieß. Als der Beschuldigte nochmals aus dem Fahrzeug ausstieg und auf den Geschädigten losging, drohte dieser mit dem Einsatz von Pfefferspray. Daraufhin fuhr der Unbekannte schließlich in Richtung Ludwigstraße davon.

Der als etwa 170 bis 180 cm große Mann mit schwarzen Haaren und Vollbart, der deutsch ohne Akzent sprach, war den Angaben zufolge bekleidet mit einer dunklen Jacke mit roten Details sowie Jeans. Offenbar hatten einige Unbeteiligte den Vorfall beobachten können. Diese Menschen kommen als wichtige Zeugen in Betracht und werden daher gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 mit der Polizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

+++

