Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Nach Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise auf schwarzen Citroen

Friedberg (ots)

+++

Am Freitagabend (4.11.) kam es auf der B3 bei Friedberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Kurz nach 19 Uhr hatten ein oranger Ford, ein schwarzer Citroen und ein blauer Renault in dieser Reihenfolge die Bundesstraße aus Richtung Butzbach kommend in Richtung Friedberg befahren. In Höhe der Kreuzung mit der B455 (Dorheimer Straße) hielten die drei Fahrzeuge aufgrund Rotlicht zeigender Ampel auf der Linksabbiegerspur an. Der Citroen zog daraufhin nach rechts, um zurück auf die Geradeausspur zu gelangen und stieß dabei zunächst gegen den vor ihm haltenden Ford; beim anschließenden Zurücksetzen dann ebenfalls gegen den hinter ihm stehenden Renault. Anschließend flüchtete der Citroen, ohne sich um die Regulierung der an den beiden anderen Autos entstandenen Schäden in Höhe von etwa 8.000 Euro zu kümmern. Das amtliche Kennzeichen des unfallverursachenden Autos ist der Polizei bekannt. Unklar ist derzeit jedoch, welche Person den flüchtigen PKW führte. Die aus Bad Nauheim stammenden Fahrzeughalter meldeten den Citroen noch am Abend Freitagabend als gestohlen.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der PKW zwischen 03.11., 16 Uhr und 4.11., 19 Uhr im Ernst-Ludwig-Ring in Bad Nauheim entwendet worden. Am 5.11. wurde der Citroen C4 gegen 13 Uhr mit eingeschlagener Seitenscheibe schließlich am Flugplatz in Ober-Mörlen aufgefunden und sichergestellt.

Die Polizei in Friedberg fragt: Wer kann Hinweise zu den Fahrzeuginsassen machen, die sich zur Unfallzeit im Auto befunden hatten? Hatte jemand den PKW-Diebstahl zuvor beobachten können? Wie kam der PKW zum Flugplatz? Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell