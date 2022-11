Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A5 bei Butzbach: Vollsperrung nach schwerem Verkehrsunfall (Erstmeldung)

Friedberg (ots)

Am Dienstagmorgen (08.11.2022) kam es zwischen den Anschlussstellen Butzbach und Bad Nauheim auf der A5 in Fahrtrichtung Süden zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war wenige Minuten nach 7 Uhr ein Pritschenwagen mit Anhänger am Stauende auf eine Sattelzugmaschine aufgefahren.

Die Autobahn ist infolge des Unfallgeschehens in Fahrtrichtung Frankfurt aktuell voll gesperrt. Der Verkehr staut vor der Unfallstelle bereits auf einer Strecke von mehreren Kilometern. Auch Ausweichstrecken sind mittlerweile stark ausgelastet. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich um die Unfallstelle weiträumig zu umfahren und den aktuellen Umleitungsempfehlungen zu folgen.

Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde mit der Unfallrekonstruktion ein Sachverständiger beauftragt. Wie lange die Sperrung aufrechterhalten werden wird, ist momentan noch nicht absehbar.

Es wird nachberichtet.

