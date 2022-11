Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gerüst von Baustelle entwendet + Baumaschinen aus Neubau gestohlen + In Gaststätte eingebrochen + 58-Jährigen an Bushaltestelle zusammengeschlagen + Bargeld und Schmuck erbeutet

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 04.11.2022

+++

Karben: Gerüst von Baustelle entwendet

Zwischen Dienstagnachmittag (17 Uhr) und Mittwochmorgen (9 Uhr) haben Diebe von einer Baustelle in der Okarbener Untergasse ein dort aufgestelltes Baugerüst im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen. Der Abtransport des Diebesguts muss mit hoher Wahrscheinlichkeit mittels eines mitgebrachten und beladungsfähigen Fahrzeuges von statten gegangen sein. Diesbezüglich ermittelt nun die die Polizei in Bad Vilbel und bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

+++

Rosbach v.d.H. : Baumaschinen aus Neubau gestohlen

Baumaschinen im Wert von etwa 9.000 Euro stahlen Unbekannte zwischen Dienstagmorgen (8 Uhr) und Mittwochnachmittag (16.30 Uhr) aus einem noch unbewohnten Neubau in der Ober-Rosbacher "Rue de Saint-Germain-les-Corbeil" . Bei den Gerätschaften handelt es sich um einen Baustellensauger, sowie um eine Schleif- und eine Farbspritzmaschine. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

+++

Karben: In Gaststätte eingebrochen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag machten sich Einbrecher an einer Gaststätte im Günter-Reutzel-Weg zu schaffen. Zwischen 22.30 Uhr und 8 Uhr drangen sie in den Schankraum ein und entwendeten einen Tresor, die Trinkgeldkasse sowie mehrere Kellnergeldbörsen. Außerdem brachen die Unbekannten mehrere Kabinentüren des dort ebenfalls untergebrachten Vereinsheimes auf. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise unter Tel. 06101/54600.

+++

Bad Vilbel: 58-Jährigen an Bushaltestelle zusammengeschlagen

Am Donnerstagnachmittag ist gegen 13.40 Uhr an einer Bushaltestelle in der Frankfurter Straße ein 58-jähriger Mann aus Bad Vilbel zusammengeschlagen worden. Die beiden bislang unbekannten Täter flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen nach der Tat in einem schwarzen VW Golf, in welchem eine weitere Person unweit der Bushaltestelle gewartet haben soll. Die Hintergründe des Geschehens sind aktuell unklar. Zeugenangaben zufolge soll es sich bei den beiden Schlägern um zwei etwa 170 bis 175 cm große Männer im Alter von ungefähr 30 bis 35 Jahren handeln. Den Angaben zufolge sollen beide einen "südländischen Teint" haben. Einer der beiden sei dicklich (110 - 115kg) mit rundlichem Gesicht und schwarzem Vollbart. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift (Kapuze über den Kopf gezogen), blaue Jogginghose sowie schwarze Turnschuhe. Der andere soll stämmig (etwa 90kg) sein, kurze braune Haare und ein glatt rasiertes Gesicht haben. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Pullover, Bluejeans und helle Schuhe. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06101/54600 bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden.

+++

Echzell: Bargeld und Schmuck erbeutet

Gewaltsam verschafften sich Einbrecher im Laufe des Donnerstags Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Bingenheimer Waldstraße. Zwischen 13 Uhr und 19.20 Uhr gelangten sie durch ein Fenster in die Wohnräume, die sie dann durchsuchten und Schmuck sowie Bargeld im Wert von etwa 2.000 Euro mitnahmen. Die Wetterauer Kripo ermittelt nun und sucht nach möglichen Zeugen. Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Waldstraße aufgefallen? Hatte jemand die Straftäter beobachten können? Hinweise bitte unter Tel. 06031/6010.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell