LPI-SLF: Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Kaulsdorf (ots) - Im Zeitraum von Freitag, 20.15 Uhr und Samstag, 06.30 Uhr, wurde ein weißer Audi, der in der Kaulsdorfer Straße des Friedens auf dem angemieteten Parkplatz abgestellt war durch Unbekannt zerkratzt. Der Sachschaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Zeugen wenden sich bitte an den Inspektionsdienst Saalfeld. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: ...

mehr