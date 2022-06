LPI-SLF: Einbruch in Garten

Unterwellenborn (ots) - Zwischen Freitag 21 Uhr und Samstag 10 Uhr sollen Unbekannte in den Imbiss am Bahnhof in Unterwellenborn eingebrochen sein und haben Bargeld im höheren dreistelligen Bereich entwendet. Zeugen melden sich bitte beim Inspektionsdienst Saalfeld. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Inspektionsdienst Saalfeld Telefon: 03671 56 0 E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

