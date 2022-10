LPI-NDH: Mann hält Polizei nach Rettungseinsatz auf Trab

Menteroda (ots) - In eine Firma drangen Unbekannte ein und erbeuteten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Ein Mitarbeiter stellte am Montagmorgen Beschädigungen an einem Fenster fest. Durch dieses gelangten der oder die Täter zu den Büroräumen. Dort erbeuteten sie beim Durchwühlen der Räume das Bargeld. Die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr