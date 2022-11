Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Friedberg: Durch Loch in Fassade - Einbrecher steigen in Elektromarkt

Friedberg (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag (11.11.2022) in einen Elektronikmarkt in der Friedberger Dieselstraße eingebrochen. Die Diebe entwendeten diverse Elektrogeräte mit einem Wert in momentan noch unbekannter Höhe. Im Zeitraum von Donnerstagabend, 19 Uhr bis Freitagmorgen, 7.40 Uhr hatten die Kriminellen ein Loch in der Außenfassade geschaffen und waren so in die Verkaufsräume gelangt.

Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls und bitte um Hinweise unter Tel. 06031/6010. Die Ermittler fragen: Wem waren im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen? Hatte jemand die Tat beobachten können? Wer kann anderweitige Hinweise geben?

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell