Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zweimal aus dem Staub gemacht

Bild-Infos

Download

Reipoltskirchen/Offenbach-Hundheim (ots)

Zwei Verkehrsunfallfluchten ereignen sich am vergangenen Freitag. Ein parkender roter Kleinwagen wurde zwischen 7 Uhr und 12 Uhr in der Kegelbahnstraße in Reipoltskirchen beschädigt. Dieser Schaden wurde wohl durch einen Parkvorgang verursacht. Weiterhin wurde in der Hauptstraße in Offenbach-Hundheim beim Vorbeifahren ein im ruhenden Verkehr stehender Pkw gestreift. Der Unfall geschah um die Mittagszeit zwischen 13:25 Uhr und 13:35 Uhr In beiden Fällen verließen die Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit ohne die Schadensregulierung zu sichern. Die Polizei sucht mögliche Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu den Verkehrsunfallfluchten machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell