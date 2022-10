Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein Radfahrer ist am Donnerstag, 27. Oktober 2022, gegen 15:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst leicht verletzt worden.

Der 28-jährige Delmenhorster befuhr mit einem Fahrrad den Radweg der Cramerstraße in Richtung Adelheide. In Höhe der Breslauer Straße fuhr er unvermittelt und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten auf die Fahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 53-jährigen Delmenhorsters, der in derselben Richtung unterwegs war.

An der Unfallstelle waren ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Rettungswagen und die Berufsfeuerwehr Delmenhorst eingesetzt. Der 28-Jährige wurde schließlich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gefahren. Der entstandene Sachschaden blieb gering.

