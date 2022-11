Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck

Kurzzeitige Einschränkungen in der telefonischen Erreichbarkeit der Lübecker Polizeidienststellen

Lübeck (ots)

Am morgigen Donnerstag (10.11.) werden Wartungsarbeiten an der zentralen Telefonanlage der vier Lübecker Polizeireviere, der Kriminalpolizei Lübeck sowie an den Anschlüssen der Polizeivermittlung und der Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck durchgeführt. Aus diesem Grund kommt es für etwa 30 Minuten in der Zeit zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr zu Einschränkungen in der telefonischen Erreichbarkeit.

Der Polizeinotruf 110 ist davon NICHT betroffen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell