Fahrer:in eines schwarzen VW Golf gesucht

Am Halloween-Montag (31.10.2022) kam es in der Korvettenstraße in Lübeck zu gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr, nachdem ein Passant mehrfach vor fahrende Autos sprang. Einige mussten stark abbremsen, andere ausweichen. Zu Verletzungen ist es nicht gekommen. Unter anderem bremste der Fahrer oder die Fahrerin eines dunklen VW Golf stark ab und wird nun als Geschädigte:r gesucht.

Gegen 21:50 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung des 2. Polizeireviers Lübeck die Korvettenstraße in Richtung der Fregattenstraße. Vor ihnen fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW und machte ein Ausweichmanöver auf die Gegenfahrbahn. Hintergrund war eine männliche Person, die sich unvermittelt auf der Fahrbahn aufgehalten hatte. Hierbei handelte es sich um einen 42-jährigen Lübecker, der im späteren Verlauf aufgrund seines Verhaltens ins Gewahrsam genommen wurde.

Weil der Fahrzeugführer den Streifenwagen erblickte, hielt er an und machte auf sich aufmerksam. Seinen Schilderungen zufolge hatte er bereits im Vorwege die Stelle passiert und einmal stark abbremsen müssen, weil durch die männliche Person ein vorausfahrendes Fahrzeug zu einer Vollbremsung genötigt wurde. Dies deckt sich mit Aussagen weiterer Zeugen und Geschädigter. Bei dem vorausfahrenden PKW soll es sich um einen dunklen VW Golf gehandelt haben.

Die Fahrzeugführerin oder der Fahrzeugführer des Golfs, oder wer sonst Hinweise auf das Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Buntekuh unter der Rufnummer 0451-317010014 oder per Mail unter buntekuh.pst@polizei.landsh.de zu melden.

