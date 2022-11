Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Autofahrer touchiert Leitplanke - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, 29.11.2022, gegen 18:20 Uhr, hat ein Autofahrer auf der L 162 zwischen Bechtersbohl und Dangstetten eine Leitplanke touchiert. Dem 36-jährigen BMW-Fahrer soll ein in Richtung Bechtersbohl fahrendes Fahrzeug zu weit links entgegengekommen sein, so dass er abbremsen musste und ins Schleudern geriet. Dabei sei es zum Kontakt mit der Leitplanke gekommen. Das andere Fahrzeug soll noch kurz angehalten haben, sei dann aber davongefahren und ist unbekannt. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro, die Leitplanke dürfte unbeschädigt geblieben sein. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell