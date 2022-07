POL-NB: Diebstahl eines Pkw in Neubrandenburg

Malchin/Kummerow (ots) - In der Zeit vom 30.06.2022, 20:00 Uhr bis 01.07.2022, 08:30 Uhr kam es in 17139 Kummerow zum Diebstahl eines Quads. Nach derzeitigem Erkenntnisstand entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Parkplatz in der Hafenstraße, nahe des Kummerower Sees ein schwarzes Quad des Herstellers Taiwan Golden Bee. An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen MC-XY88 angebracht. Der Schaden beläuft sich ...

