POL-PB: 12jähriges Mädchen mit Rollstuhl aus Bach gerettet

Paderborn (ots) - (mb) In der Nacht von Montag auf Dienstag (26.04.2022) ist an der Detmolder Straße in einen Kindergarten eingebrochen worden. Der oder die Täter gelangten auf das umzäunte KiTa-Gelände zwischen dem Herbert-Schwiete-Ring und Am Niesenteich. Sie stiegen in das Gebäude ein und durchsuchten Büroräume. Aus einem Raum entwendeten die Einbrecher einen etwa 40 mal 30 Zentimeter großen Schranktresor. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder ...

