Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verkehrsüberwachung - Überholverbot am Fußgängerüberweg

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.11.2022, in dem Zeitraum zwischen 12.10 Uhr bis 13.30 Uhr, überwachte die Polizei das Überholverbot an dem Fußgängerüberweg in der Brühlstraße in der Nähe der Baumgartner Straße. Insgesamt konnte die Polizei in der kurzen Zeit 28 Fahrzeugführer feststellen, welche den Fußgängerüberweg überfuhren, um an der geschlossenen Bahnschranke wartende Fahrzeuge zu überholen. Die Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro + Gebühren und einen Punkt in Flensburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell