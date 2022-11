POL-PB: Tische und Stühle gestohlen

Salzkotten (ots) - (MH) Nach einem Einbruch in den Netto-Markt an der Bahnhofstraße in Salzkotten sucht die Polizei Paderborn Zeugen. Die Täter waren im Zeitraum von Sonntag, 13. November, 11.00 Uhr, bis Montag, 14. November, 05.45 Uhr, über das Dach in das Gebäude eingedrungen. Sie öffneten gewaltsam die Tür zum Bürobereich auf und durchwühlten die Räumlichkeiten. Im Anschluss flüchteten sie mit einer ...

