POL-PB: Korrekturmeldung zu "Einbruchdiebstahl in mehrere Kellerräume" vom 14.11.2022, 11:00 Uhr

Salzkotten (ots) - (md) In der Nacht von Sonntag auf Montag (13.11.2022, 02:15 Uhr) hat die Polizei in Salzkotten den Führerschein einen 26-jährigen Audifahrers beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. In der Nacht wollten zwei Beamten innerhalb ihrer regulären Streifentätigkeit auf der Geseker Straße / B1 in Salzkotten einen dunklen, augenscheinlich hochmotorisierten Audi-Kombi kontrollieren. Sie bogen unmittelbar hinter dem Fahrzeug auf die B1 ...

mehr