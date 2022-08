POL-F: 220804 - 0861 Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (lo) Am Dienstagabend (02.08.2022) brannte eine größere Waldfläche im Stadtwald, in unmittelbarer Nähe zu den dort befindlichen Bahngleisen. Gegen 18:29 Uhr teilte ein bis dato anonymer Anrufer einen größeren Brandherd in der Nähe zur Dreieichschneise der Feuerwehr mit. Aufgrund einer schnellen Ausbreitung brannten ca. 400 qm Wald ab. Durch die ...

