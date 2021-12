Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021221-972: Einbrecher schlugen Scheibe ein

Marienheide (ots)

Unbekannte sind zwischen Sonntag (28. November) und Mittwoch (1. Dezember) in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf der Dorfwiese" eingebrochen. Der oder die Täter drückten den Rollladen eines auf der Rückseite des Hauses gelegenen Fensters gewaltsam hoch, schlugen dann die Scheibe ein und gelangten so in das Haus. Das Haus wurde komplett durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

