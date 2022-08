POL-F: 220804 - 0860 Frankfurt: Erste interne Konsequenzen - Ermittlungen gegen Beamte des Polizeipräsidiums Frankfurt

Frankfurt (ots) - (dr) Ein 49-jähriger Mann beging am gestrigen Dienstag (02. August 2022) in der Maybachstraße einen Fahrraddiebstahl. Eine Zeugin verständigte die Polizei, Beamte nahmen ihn fest. Gegen 15:35 Uhr sah eine Frau, wie sich der spätere Beschuldigte vor einem Turnverein in der Maybachstraße an einem angeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. ...

