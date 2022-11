POL-PB: Verbotenes Einzelrennen

Delbrück (ots) - (md) Am Samstagabend, 12.11.2022, erwischte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Lessingstraße in Delbrück einen mutmaßlichen Einbrecher bei dem Versuch, durch ein Badezimmerfenster in das Haus einzusteigen. Der potenzielle Täter konnte fliehen. Gegen 19:25 Uhr am Samstagabend (12.11.2022) hörte der Bewohner nach eigener Aussage Kratz- und ...

