POL-PB: Polizeieinsatz am Paderborner Flughafen

Salzkotten (ots) - (mk) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Geseker Straße hat ein 7-jähriger Junge am Freitag Nachmittag schwere Verletzungen erlitten. Gegen 15:40 Uhr fuhr ein 65-jähriger VW-Golf-Fahrer auf der Geseker Straße aus Salzkotten kommend in Fahrtrichtung Geseke. In Höhe eines Schnellrestaurants lief ein 7-jähriger Junge aus Sicht des Pkw-Fahrers von links nach rechts über die Straße und ...

mehr