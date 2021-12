Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Verletzte Person nach Verkehrsunfall

Lahr (ots)

In Lahr kam es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 36-Jähriger befuhr gegen 17:40 Uhr mit seinem LKW der Marke Renault die Mietersheimer Hauptstraße und wollte dieser in einer abknickenden Vorfahrt gerade aus folgen. Dabei kam es zur Kollision mit einem aus Richtung 'Im Götzmann' kommenden vorfahrtsberechtigtem VW Golf. Die verletzte 30-Jährige Fahrerin des Golfs wurde vor Ort durch eine Rettungswagen-Besatzung versorgt. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro.

