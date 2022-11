Polizei Paderborn

POL-PB: Unter Alkoholeinfluss Kreisverkehr mittig überfahren

Bad Lippspringe (ots)

Kreisverkehr Kreuzweg/Feldmark/Bad Lippspringer Straße/Gogrevenstraße Sonntag, 13. November 2022 gegen 01:20 Uhr

(HaJS)Zur Unfallzeit befuhr ein 41-Jähriger aus Bad Driburg mit seinem Pkw BMW den Kreuzweg aus Schlangen kommend in Richtung Benhausen. Dabei übersah der Fahrer den Kreisverkehr, obwohl dieser mit einer leicht erhöht angelegten und bepflanzten Mittelinsel bebaut ist. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr überfuhr der Bad Driburger bereits eine Verkehrsinsel, bevor er über die zentral angelegte Mittelinsel hinwegfuhr. Dabei wurden mehrere Verkehrszeichen sowie ein großer Teil der Bepflanzung zerstört. Am BMW entstand ebenfalls ein nicht unerheblicher Schaden. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde dieser der Polizeiwache in Paderborn zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt, der gesamte Sachschaden wird auf ca. 50.000,-- EUR geschätzt.

