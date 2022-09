POL-MG: Straßenraub - 53-Jähriger ausgeraubt

Mönchengladbach (ots) - Am Mittwoch, 14.09.2022, kam es zwischen 09:45 Uhr und 12:00 Uhr zum Diebstahl des Rollators einer 80-jährigen Frau. Bislang unbekannte Täter stahlen den Rollator aus dem Hausflur im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Hermannstraße in Mönchengladbach. Noch ist nicht geklärt, wie die Täter in den Hausflur gelangten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter 02161-290.(mf/cw) Rückfragen von Journalisten bitte ...

mehr