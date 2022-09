POL-MG: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Am Dienstagabend, 13.09.2022, kam es in der Mönchengladbacher Innenstadt zu einem Diebstahl eines abgeschlossenen Pedelecs. Der Besitzer hat das Fahrrad am Minto in Höhe der Zufahrt zum dortigen Parkhaus verschlossen abgestellt. Als er gegen 21 Uhr zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Pedelec MTB der Marke "Cube". Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter ...

