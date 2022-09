POL-MG: Diebe stehlen Rollator

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, 14. September, sind bislang unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Straße Pferdmengesstraße eingebrochen. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass sie dann dort an mehreren Stellen Feuer gelegt haben und sucht Zeugen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 2.15 Uhr Rauchgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr informiert. Diese rückte zusammen mit der Polizei zum ...

