PP Ravensburg: Bergung von Kampfmitteln

Baienfurt/Landkreis Ravensburg (ots) - Zu einem größeren Polizeieinsatz auf einem Hofgut bei Niederbiegen kam es am späten Dienstagvormittag. Gegen 11 Uhr hatte ein Anwohner der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass er soeben von seinem Vermieter mit einer Schusswaffe bedroht worden sei. Dem Anrufer sei es daraufhin gelungen, sich in einen Anbau zu flüchten, der Aggressor habe sich wieder in sein Wohnhaus ...

mehr