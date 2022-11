Polizei Paderborn

POL-PB: 7-jähriger Junge schwer verletzt

Salzkotten (ots)

(mk) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der Geseker Straße hat ein 7-jähriger Junge am Freitag Nachmittag schwere Verletzungen erlitten.

Gegen 15:40 Uhr fuhr ein 65-jähriger VW-Golf-Fahrer auf der Geseker Straße aus Salzkotten kommend in Fahrtrichtung Geseke. In Höhe eines Schnellrestaurants lief ein 7-jähriger Junge aus Sicht des Pkw-Fahrers von links nach rechts über die Straße und wurde vom Pkw erfasst. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Geseker Straße musste während der Unfallaufnahme gesperrt werden.

