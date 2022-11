Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Einbrecher ergreift die Flucht - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(md) Am Samstagabend, 12.11.2022, erwischte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Lessingstraße in Delbrück einen mutmaßlichen Einbrecher bei dem Versuch, durch ein Badezimmerfenster in das Haus einzusteigen. Der potenzielle Täter konnte fliehen.

Gegen 19:25 Uhr am Samstagabend (12.11.2022) hörte der Bewohner nach eigener Aussage Kratz- und Klopfgeräusche aus dem Badezimmer des ersten Obergeschosses. Er näherte sich der angewinkelten Badezimmertür und öffnete sie dann vollständig. Dabei nahm er die Silhouette eines Mannes am geöffneten Badezimmerfenster wahr und rief mit einem lauten "Hey!" nach ihm. Der unbekannte Tatverdächtige floh daraufhin durch das Fenster.

Der Bewohner des Hauses konnte vom Balkon aus noch beobachten, wie der Täter fußläufig über den Gehweg in Richtung der Uhlandstraße floh. Zudem sei die Leiter, welche sich ursprünglich an der Südseite des Hauses befunden habe, am Geländer angelehnt gewesen. Am Fenster entstand geringer Sachschaden. Der Zeuge konnte lediglich angeben, dass es sich bei dem potenziellen Einbrecher um einen jungen Mann gehandelt habe.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat zum genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in der Lessing- oder Uhlandstraße gemacht? Wer hat den Tatverdächtigen eventuell weglaufen sehen und kann ihn vielleicht sogar beschreiben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Paderborn unter 05251 306-0 entgegen.

