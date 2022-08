Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (02.08.) befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwischen 8 Uhr und 13 Uhr die B62 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Friedewald. Am Ortsausgang von Sorga kam der Unbekannte aus unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr etwa hundert Meter in ein Maisfeld hinein. Anschließend verließ der Fahrer den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Schaden von circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Unfallflucht

Rotenburg a.d. Fulda. Am Dienstag (02.08.), im Zeitraum von 9 Uhr bis 17 Uhr, parkte eine Rotenburgerin ihren silberfarbenen Audi A3 auf dem Kundenparkplatz eines Getränkemarktes in der Bürgerstraße. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie eine Beschädigung an der hinteren, linken Fahrzeugtür fest. Ersten Schätzungen nach beträgt der Schaden circa 100 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen könnte der Verursacher ein blaues Fahrzeug geführt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0.

Auffahrunfall

Bebra. Am Dienstag (02.08.), gegen 17:30 Uhr, befuhren ein 54-jähriger Wildecker mit seinem Pkw und ein 42-jähriger Ludwigsauer mit seinem Motorrad die L3250 aus Richtung Ronshausen kommend nach Weiterode. In der Ortslage von Weiterode - im Bereich der Einmündung des Mühlwiesenweges - musste der 54-Jährige nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte der nachfolgende Motorradfahrer vermutlich zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 42-Jährige leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Gesamthöhe von rund 3.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Motorrad musste abgeschleppt werden.

Polizeistation Rotenburg

VB

Zusammenstoß

Wartenberg. Am Dienstag (02.08.), gegen 7:45 Uhr, befuhr eine 37-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Kleinbus der Marke VW die Mittelstraße und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen die Angersbacher Straße in Richtung Bad Salzschlirf überqueren. Dabei stieß sie aus noch ungeklärter Ursache mit einem vorfahrtsberechtigten 61-jährigen Pkw-Fahrer, welcher mit seinem VW Polo die Angersbacher Straße in Richtung Fulda befuhr, zusammen. Bei dem Unfall blieben glücklicherweise beide Fahrzeugführer unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 6.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

