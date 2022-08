Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Automat beschädigt - Versuchter Einbruch - Anhänger gestohlen

Fulda (ots)

Automat beschädigt

Neuhof. Ein Verkaufsautomat auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zu Dienstag (02.08.) Ziel unbekannter Täter. Sie zerstörten die Frontscheibe des Automaten und entwendeten mehrere Snacks und Getränke, deren Gesamtwert derzeit noch nicht bekannt ist. Zudem verursachten die Langfinger Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Horas. Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen (02.08.), zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr, den Rollladen eines Fensters einer Kellerwohnung in der Aachener Straße hochzudrücken. Als der Bewohner auf die Einbruchsgeräusche aufmerksam wurde, ließen die Täter von ihrem Tatvorhaben ab und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Anhänger gestohlen

Burghaun. Einen silber-braunen Anhänger des Herstellers Anssems mit dem amtlichen Kennzeichen FD-HH 680 entwendeten Unbekannte von dem Hof eines Handwerkbetriebs im Städeweg. Der Diebstahl des Pkw-Anhängers im Wert von rund 800 Euro wurde am 27. Juli, gegen 19 Uhr, festgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell