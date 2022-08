Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit umgestürztem Lkw auf der B 62 - Folgemeldung

Niederaula (ots)

Ein 52jähriger Wuppertaler befuhr mit seinem Sprinter die B 62 aus Richtung Niederjossa kommend in Richtung BAB 7 Anschlussstelle. Ein 52jähriger Burghauner befuhr mit seinem Sattelzug, beladen mit Fahrzeugteilen, die B 62 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Niederjossa. An der BAB-Auffahrt bog der Sprinter nach links ab, dabei übersah er den entgegenkommenden Sattelzug. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, der Sattelzug kam dabei ins Schlingern und kippte anschließend nach rechts um und blieb mittig auf der B 62 liegen. Der Sprinter drehte sich um die eigene Achse und blieb am Fahrbahnrand stehen. Der Fahrer des Sprinters wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr geborgen und anschließend schwerverletzt mit Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Der Fahrer des Sattelzugs wurde ebenfalls verletzt ins Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert. Die B 62 sowie die Anschlussstelle der BAB mussten wegen der Bergungsarbeiten bis in die Morgenstunden voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro.

