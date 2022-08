POL-OH: Polizei hat Fahrtüchtigkeit im Blick: Bilanz der DiS-Kontrolltage

Fulda (ots) - Mann nach Rollerunfall verstorben Großenlüder. Am Mittwochmorgen (03.08.) kam es im Bereich der Straße "An der Altefeld" im Ortsteil Müs zu einem schweren Rollerunfall, indessen Folge ein 65-jähriger Mann aus Großenlüder noch an der Unfallstelle verstarb. Gegen kurz vor 8 Uhr informierten Zeugen die Rettungsleitstelle über den verunfallten Zweiradfahrer. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer ...

