Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Brand

Aalen (ots)

Berglen: Gegen umgefallenen Baum geprallt

Am Freitag gegen 21:25 Uhr befuhr ein 43-Jähriger die Kreisstraße 1872 von Erlenhof in Richtung Kottweil mit seinem PKW Opel. Kurz nach dem Ortsausgang von Erlenhof hatte der stürmische Wind einen Baum umgeworfen, so dass dieser auf der Straße lag. Der 43-Jährige erkannte dies offenbar zu spät, und stieß mit seinem Auto gegen den Baum. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Baum wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Berglen von der Fahrbahn geräumt.

Weinstadt-Endersbach: Bauzäune gegen mehrere Autos geschleudert

Am Freitag gegen 20:00 Uhr wurden im Kornblumenweg drei geparkte PKW durch einen Bauzaun, der durch den stürmischen Wind umgeworfen wurde, beschädigt. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber mehrere Tausend Euro betragen.

Winnenden: Gebäude nach Brand eines Whirlpools beschädigt

Am Samstag gegen 03:10 Uhr wurde die Feuerwehr Winnenden zu einem Brand in die Gerberstraße alarmiert. Den polizeilichen Feststellungen zufolge, war ein Whirlpool auf einer Terrasse im Erdgeschoss, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand geraten. Durch das Feuer wurden die drei darüber liegenden Balkone und die Außenfassade erheblich beschädigt. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf annähernd 300.000 Euro. Die Feuerwehr Winnenden war mit 5 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell