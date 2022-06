Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Täter nach räuberischem Diebstahl festgenommen - 34-Jähriger geht in U-Haft

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, An der Vorburg

31.05.2022, 15.00 Uhr

Am Dienstagnachmittag entwendete ein 34-Jähriger Mann ohne festen Wohnsitz aus einem Sportgeschäft im Outlet-Center mehrere Bekleidungsstücke und bedrohte einen Ladendetektiv mit einem Messer. Der Dieb konnte mit Hilfe eines anderen Detektives überwältigt werden. Verletzt wurde niemand.

Nach bisherigen Ermittlungen hielt sich der 34-Jährige am Dienstagnachmittag in einem Sportgeschäft auf. Durch zwei Ladendetektiv wurde der Mann dabei beobachtet, wie er offensichtlich Etiketten aus Bekleidungsstücken herausschnitt und auffällig viel Kleidung trug. Ein Detektiv sprach den Mann an und bat ihn in ein Büro. Kurz vor Erreichen des Büros zog der 34-Jährige plötzlich ein Messer aus einer Hosentasche und ging auf die Detektive los. Geistesgegenwärtig gelang es einem Ladendetektiv dem Dieb das Messer aus der Hand zuschlagen und ihn zu überwältigen. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Der 34-Jährige wurde von den eingesetzten Polizeibeamten vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Marihuana. Im Gewahrsam der Polizei beschädigte der Mann einen Lichtschalter.

Am Mittwochmorgen stellte der Staatsanwalt bei dem zuständigen Richter am Amtsgericht Wolfsburg einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Der Richter erließ einen U-Haftbefehl für den 34-Jährigen, der im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt Braunschweig gefahren wurde

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell