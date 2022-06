Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Auseinandersetzung am Schillerteich - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Teichgarten

31.05.2022, 23.30 Uhr bis 23.58 Uhr

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung am späten Donnerstagabend im Bereich des Spielplatzes am Schillerteich.

Nach bisherigen Ermittlungen hielten sich mindestens zwei Personen in der Nähe des Spielplatzes auf. In der Folge kam es zu einer lautstarken Auseinandersetzung, in deren Verlauf eine Frau verletzt wurde und in Richtung der Straße Am Mühlengraben lief. Die Frau wurde im Klinikum medizinisch behandelt.

Zeugen, die im Bereich des Schillerteichs und/oder der Straße Am Mühlengraben etwas beobachtet oder gehört haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell